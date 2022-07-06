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Захарова сравнила ответ Госдепа о Лаврове с песней Бритни Спирс

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала песню Бритни Спирс, комментируя заявление Госдепа США о возможной встрече глав двух ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

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«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time», — написала 6 июля Захарова в Telegram, обращаясь к пресс-секретарю Госдепа Неду Прайсу.

В песне героиня обращается к оставившему ее молодому человеку и просит его дать знак.

Захарова также процитировала песню June Song Люси Чеботиной.

Ранее в этот день Прайс в ходе телефонного брифинга заявил, что Россия должна дать повод для организации встречи Блинкена с Лавровым. По мнению американского чиновника, пока подобный контакт неуместен.

Ранее во вторник стало известно, что госсекретарь США планирует участвовать во всех мероприятиях предстоящего саммита G20 в Индонезии, однако отказывается от непосредственных контактов с министром иностранных дел РФ.

В этом году Бали примет саммит G20, мероприятие состоится 15–16 ноября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, участие президента России Владимира Путина на данный момент анализируется.

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