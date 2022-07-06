Реклама
Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре не увидели роста опасности оспы обезьян для человека
Мир
Лавров начал переговоры с главой МИД Вьетнама
Наука
Японские специалисты спроектируют постройку для жизни на Марсе и Луне
Общество
Дожди будут идти в Москве до начала следующей недели
Общество
Онищенко заявил об уверенном поведении оспы обезьян среди людей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля
Мир
Джонсон выразил сожаление об отставке глав минфина и минздрава Британии
Экономика
Россиянам стали чаще навязывать допзащиту при покупке ОСАГО
Мир
Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер
Мир
Россия намерена закрыть свое посольство в Болгарии
Происшествия
Трансформаторы загорелись на химическом предприятии на Ставрополье

На Сахалине нашли упавший в 1950 году бомбардировщик

0
Фото: vk.com/Авиапоиск Двфо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активисты поискового объединение «Авиапоиск» 5 июля рассказали об обнаружении на Сахалине пропавшего без вести бомбардировщика Ту-2.

Жесткое приземление: эпоха дешевой авиации в мире заканчивается
Цены растут по всему миру, и дрогнули даже европейские лоукостеры вроде Ryanair

«Спустя два года сложных документационных и полевых поисков нам удалось локализовать место катастрофы бомбардировщика Ту-2 из состава 327-го авиаполка, базирующегося на аэродроме Леонидово. В ходе сложной трехдневной полевой экспедиции мы вышли на место падения самолета в горном районе Смирныховского городского округа Сахалинской области», — рассказали поисковики.

Инцидент произошел 26 сентября 1950 года. В тот день бомбардировщик с четырьмя членами экипажа на борту выполнял учебно-тренировочный полет. Из-за плохой видимости самолет ударился хвостом об гору и потерял оперение.

Пролетев 300 м, он упал в каменистый ручей. За 72 года потоки камней и грязи полностью скрыли место падения. После безуспешных 30-дневных поисков самолет был списан.

«Сейчас же, во время тщательных поисков на местности, были обнаружены заводской номер самолета на крышке капота левого мотора и номер двигателя АШ-82ФН, которые полностью совпадают с наработанной архивной информацией, части самих моторов и фрагменты хвостового оперения. Также обнаружена 20-мм пушка ШВАК, которая вынесена с места катастрофы и приготовлена к передаче в краеведческий музей села Победино Смирныховского района», — рассказали активисты.

1 июля в Якутии был найден пропавший самолет Ан-2. Он исчез 21 июня и позднее разбился на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель. На борту находились трое человек, два члена экипажа погибли, а единственный пассажир выжил.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022