На Сахалине нашли упавший в 1950 году бомбардировщик

Активисты поискового объединение «Авиапоиск» 5 июля рассказали об обнаружении на Сахалине пропавшего без вести бомбардировщика Ту-2.

«Спустя два года сложных документационных и полевых поисков нам удалось локализовать место катастрофы бомбардировщика Ту-2 из состава 327-го авиаполка, базирующегося на аэродроме Леонидово. В ходе сложной трехдневной полевой экспедиции мы вышли на место падения самолета в горном районе Смирныховского городского округа Сахалинской области», — рассказали поисковики.

Инцидент произошел 26 сентября 1950 года. В тот день бомбардировщик с четырьмя членами экипажа на борту выполнял учебно-тренировочный полет. Из-за плохой видимости самолет ударился хвостом об гору и потерял оперение.

Пролетев 300 м, он упал в каменистый ручей. За 72 года потоки камней и грязи полностью скрыли место падения. После безуспешных 30-дневных поисков самолет был списан.

«Сейчас же, во время тщательных поисков на местности, были обнаружены заводской номер самолета на крышке капота левого мотора и номер двигателя АШ-82ФН, которые полностью совпадают с наработанной архивной информацией, части самих моторов и фрагменты хвостового оперения. Также обнаружена 20-мм пушка ШВАК, которая вынесена с места катастрофы и приготовлена к передаче в краеведческий музей села Победино Смирныховского района», — рассказали активисты.

1 июля в Якутии был найден пропавший самолет Ан-2. Он исчез 21 июня и позднее разбился на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель. На борту находились трое человек, два члена экипажа погибли, а единственный пассажир выжил.