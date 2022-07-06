Парад колясок устроят в Биробиджане

В Биробиджане 9 июля состоится Парад семей и колясок. Его проведут в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

В правительстве Еврейской автономной области ИА EAOMedia рассказали, что участниками конкурса могут стать родители с детьми в возрасти до пяти лет, у которых будут декорированные коляски, велосипеды или другие детские средства передвижения.

Оформить транспортное средства необходимо будет заранее. Допускается использование любой техники, средств художественного оформления и аксессуаров. Единственное условие – они не должны мешать движению коляски и не должны представлять опасности для окружающих.

Жюри будет оценивать коляски в трех номинациях: «Семейный экипаж», «В гостях у сказки», «Мир без границ». Основными критериями станут оригинальность идеи, качество, мастерство и сложность оформления, выразительность образа.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Новый праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина в беседе с «Известиями» выразила надежду на принятие законопроекта об утверждении выходного дня 8 июля по случаю праздника семьи, любви и верности.