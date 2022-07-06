ТАСС: российские комплексы «Ступор» впервые применили в ходе военной операции на Украине

Российские войска начали применять электромагнитные комплексы «Ступор» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в ходе спецоперации в Донбассе. Об этом 6 июля сообщает ТАСС.

«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — рассказал источник агентства.

Собеседник отметил, что электромагнитные ружья показали свою эффективность и простоту в использовании.

«С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место», — добавил источник.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют БПЛА и коптеры, в связи с чем возникла необходимость в применении электромагнитных комплексов.

Ранее о применении «Ступора» рассказал «Известиям» военнослужащий с позывным Дукат. Он отметил, что ружье было опробовано на своих дронах. Оно позволяет лишать оператора управления и принудительно сажать аппарат либо разряжать его.

Прежде Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении украинских беспилотников с помощью ракетных систем, ПВО, а также комплексов радиоэлектронной борьбы. Так, 22 июня оборонное ведомство России показало боевую работу зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». С его помощью солдаты ликвидировали беспилотник, который двигался в направлении позиций российских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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