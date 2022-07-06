Порядка 200 т риса из Китая задержали в Хабаровске

В Хабаровске для проверки задержали крупную партию риса общим весом 200 т, поступившего из Китая. Контролем продукции занимались сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

Рис выращен на полях провинции Хэйлунцзян. В Хабаровск его доставили по реке на грузовом судне через пункт пропуска «Хабаровск речной порт грузовой».

Во время досмотра специалисты проверяли соответствие груза нормативным документам, отобрали пробы партии риса на карантинные вредные организмы и на безопасность и качество зерна и ГМО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на государственного инспектора Елену Пугачеву.

По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейшем использовании импортного зерна.