Жительница Донецка рассказала об обстреле города со стороны ВСУ

Донецк продолжает подвергаться атаке украинских боевиков. Один из снарядов попал жилой дом в Путиловке, Киевском районе города. Альбина Георгиевна рассказала корреспонденту «Известий», что она успела зайти домой буквально за несколько секунд до взрыва.

«Я шла домой, тут на лавочках люди сидели, дети гуляли. Дома подошла к окну, только открыла окно и началось», — рассказала женщина.

Еще у одного жителя дома взрывной волной выбило рамы окон, полностью разрушило балкон. Когда случился взрыв — он был дома.

Днем ранее стало известно о гибели двух человек в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных. Еще двое жителей получили ранения. В Ворошиловском районе города в результате обстрела погибла 10-летняя девочка.

В тот день вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибром 155 мм по Донецку. Обстрел был зафиксирован в 15:30 мск. Удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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