Реклама
Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре не увидели роста опасности оспы обезьян для человека
Мир
Лавров начал переговоры с главой МИД Вьетнама
Наука
Японские специалисты спроектируют постройку для жизни на Марсе и Луне
Общество
Дожди будут идти в Москве до начала следующей недели
Общество
Онищенко заявил об уверенном поведении оспы обезьян среди людей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля
Мир
Джонсон выразил сожаление об отставке глав минфина и минздрава Британии
Экономика
Россиянам стали чаще навязывать допзащиту при покупке ОСАГО
Мир
Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер
Мир
Россия намерена закрыть свое посольство в Болгарии
Происшествия
Трансформаторы загорелись на химическом предприятии на Ставрополье
Сюжет:

Жительница Донецка рассказала об обстреле города со стороны ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Донецк продолжает подвергаться атаке украинских боевиков. Один из снарядов попал жилой дом в Путиловке, Киевском районе города. Альбина Георгиевна рассказала корреспонденту «Известий», что она успела зайти домой буквально за несколько секунд до взрыва.

«Я шла домой, тут на лавочках люди сидели, дети гуляли. Дома подошла к окну, только открыла окно и началось», — рассказала женщина.

Эффективный простор: как успех в ЛНР позволит освободить Донбасс
Теперь союзные силы смогут с юга подойти к Краматорску и Славянску, считают военные эксперты

Еще у одного жителя дома взрывной волной выбило рамы окон, полностью разрушило балкон. Когда случился взрыв — он был дома.

Днем ранее стало известно о гибели двух человек в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных. Еще двое жителей получили ранения. В Ворошиловском районе города в результате обстрела погибла 10-летняя девочка.

В тот день вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибром 155 мм по Донецку. Обстрел был зафиксирован в 15:30 мск. Удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022