В Торонто мужчина сжег заживо женщину на автобусной остановке

В Торонто мужчина поджег женщину на автобусной остановке, пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает во вторник, 5 июля, телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что нападение произошло еще 17 июня на станции Киплинг. 33-летний мужчина вступил в перепалку с 20-летней женщиной, ожидающей транспорт, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег.

При этом нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции и взят под стражу.

Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии с ожогами второй и третьей степени. Она пробыла там более двух недель, однако спасти женщину не удалось.

Ранее, в феврале, в одной из столичных больниц скончался мужчина, которого поджег друг во время распития спиртных напитков. Уточнялось, что мужчина получил 33% ожогов поверхности тела.