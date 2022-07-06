Захарова сравнила заявление о встрече Блинкена и Лаврова с песней Бритни Спирс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым с песней певицы Бритни Спирс.

«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time («Еще раз, милый»)», —— написала Захарова в своем Telegram-канале.

Сама же Захарова решила ответить словами из June Song и процитировала припев композиции: «Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи».

Ранее в этот день представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга заявил, что Россия должна дать повод для организации встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По мнению американского чиновника, пока подобный контакт неуместен.

Ранее во вторник стало известно, что госсекретарь США планирует участвовать во всех мероприятиях предстоящего саммита G20 в Индонезии, однако отказывается от непосредственных контактов с министром иностранных дел РФ.

В этом году Бали примет саммит G20, мероприятие состоится 15–16 ноября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, участие президента России Владимира Путина на данный момент анализируется.