Захарова сравнила заявление о встрече Блинкена и Лаврова с песней Бритни Спирс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым с песней певицы Бритни Спирс.
«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time («Еще раз, милый»)», —— написала Захарова в своем Telegram-канале.
Сама же Захарова решила ответить словами из June Song и процитировала припев композиции: «Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи».
Ранее в этот день представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга заявил, что Россия должна дать повод для организации встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По мнению американского чиновника, пока подобный контакт неуместен.
Ранее во вторник стало известно, что госсекретарь США планирует участвовать во всех мероприятиях предстоящего саммита G20 в Индонезии, однако отказывается от непосредственных контактов с министром иностранных дел РФ.
В этом году Бали примет саммит G20, мероприятие состоится 15–16 ноября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, участие президента России Владимира Путина на данный момент анализируется.