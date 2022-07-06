В Турции назвали условие конфискации зерна с задержанного судна

Советник президента Турции Ильнур Чевик заявил, что зерно с судна «Жибек жолы» будет конфисковано, если оно принадлежит Украине. Об этом он рассказал 5 июля.

«Если груз на русском судне является контрабандным, мы его конфискуем и затем выставим на продажу на мировые рынки от имени Украины. В Кремле хорошо знакомы с правилами игры и прекрасно знают, что если они пытаются что-то незаконно вывезти, то это будет конфисковано», — сказал Чевик Би-би-си.

При этом он отметил, что Турция не желает портить отношения с Россией и выступает за урегулирование ситуации с зерном.

«С другой стороны, мы также хотим, чтобы наши каналы связи с русскими оставались открытыми. Мы соседи с русскими. У нас постоянные отношения. Мы не хотим сжигать все мосты, поэтому мы придерживаемся взвешенной позиции», — добавил советник.

1 июля Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Утверждалось, что на борту находится около 4,5 тыс. т украинского зерна.

3 июля российское судно «Жибек жолы» было задержано в Турции, сухогруз сейчас стоит в порту Карасу. В тот же день посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Боднар добавил, что судьба корабля будет решена на совещании следователей 4 июля.

На следующий день Турция начала расследование происхождения зерна на борту задержанного сухогруза «Жибек жолы». Как сообщило Bloomberg, судно пришвартовано в турецком порту Карасу, где пробудет до тех пор, пока турецкие власти не выяснят происхождение и траекторию движения груза.

5 июля один из членов экипажа рассказал, что «Жибек жолы» не был задержан, а стоит в турецком порту на якорной стоянке из-за плохой погоды. Перевозимый груз был проверен сюрвейером (представителем страховщика. — Ред.).

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее классическим пиратством. Он не подтвердил информацию, что судно отгружалось в Бердянске, однако отметил, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию. Так, по информации СМИ, на задержанном судне 4,5 тыс. т зерна, а на отправленном из Бердянска было 7 тыс. т.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории Украины вывоз пшеницы оказался заблокирован из страны по морю.