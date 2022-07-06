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Посольство РФ в США выступило против отстранения россиян от спортивных состязаний

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Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
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Попытки США и союзников ограничить участие российских спортсменов в международных соревнованиях являются примером нечестной конкуренции. Об этом во вторник, 5 июля, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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«Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов <...> Делается это под надуманным предлогом о якобы нарушении нами международных обязательств и попрании прав человека в контексте специальной военной операции на Украине», — говорится в публикации диппредставительства в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

В посольстве отметили, что таким образом коллективный Запад не впервые пытается «сдержать» деятельность РФ в самых разных областях. По их словам, антироссийская кампания и, в частности, гонения на спортсменов начались задолго до обострения конфликта с Украиной.

Представители РФ призвали не превращать спорт в политический инструмент, так как это идет вразрез с олимпийскими принципами, а также противоречит духу состязательности и здоровой конкуренции.

Ранее в этот день стало известно, что международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение от соревнований по лыжам и сноуборду спортсменов из России и Белоруссии на летний сезон.

До этого, 1 июля, министры по вопросам спорта из 33 государств выступили за приостановку членства России и Белоруссии в международных спортивных федерациях. Также главы спортивных ведомств потребовали ограничить телевизионные трансляции международных соревнований в РФ и Белоруссии.

19 июня глава МОК Томас Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций об отстранении российских атлетов еще не пришло.

Ограничения стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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