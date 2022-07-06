Газета Bild сообщила о провале плана Германии по поставкам СПГ

План по замене российского газа поставками СПГ, который предложил министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, провалился. К такому мнению пришел депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Торстен Фрай в беседе с газетой Bild.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», — сказал Фрай.

Как объяснил изданию представитель Союза судовладельцев Мартин Крегер, проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда. По его словам, В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния.

Эксперт из Института германской экономики (IW) Андреас Фишер добавил, что большинство танкеров уже привязаны к долгосрочным контрактам, в то же время лишь один из трех терминалов СПГ одобрен на сегодняшний день.

План Хабека по доставке сжиженного природного газа в Германию морским транспортом между тем предполагает импорт 13 млрд кубометров газа в первом полугодии 2023 года для частичной замены российского голубого топлива.

Тем временем сообщается, что правительство Германии подготовило законопроект, который позволит государству выкупать доли в компаниях, страдающих от высоких цен на топливо. Закон позволит спасти от банкротства Uniper, являющуюся основным импортером российского газа в ФРГ.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища в стране заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild сообщила о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.