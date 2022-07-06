Треть водоемов ЕАО признали не отвечающими требованиям гигиены

В ЕАО специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят проверки качества воды в водоемах, в которых купаются местные жители. С начала летнего сезона было отобрано и исследовано 75 проб воды, из них почти треть, 24 пробы, не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям.

Как рассказали ИА EAOMedia в ведомстве, использовать водоемы в рекреационных целях допустимо только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Однако к ним не поступали заявления на выдачу подобных заключений на водные объекты.

Ранее сообщалось о планах создать в каждом районе автономии оборудованные места для купания. В региональном правительстве заявляли о необходимости вернуться к разработке соответствующей программы. Несколько лет этот документ готовился на уровне МЧС по ЕАО и регионального департамента образования.