Лавров начал переговоры с главой МИД Вьетнама

В Ханое утром в среду, 6 июля, начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с его вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.

Отмечается, что визит приурочен к десятилетию установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Как отметил Лавров в ходе встречи, Вьетнам является ключевым партнером России в рамках Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также других процессах на евразийском континенте.

«Как вы и сказали, наши отношения опираются на совместную историю и борьбу за справедливость. Сейчас международная обстановка развивается таким образом, что вновь требуется объединение усилий для отстаивания международного права, принципа суверенного равенства государств и невмешательства в дела», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вьетнамский министр, в свою очередь, выразил надежду на то, что долгосрочный интерес к развитию отношений двух стран будут продолжать укрепляться.

Перед двусторонней встречей Лавров оставил запись в книге почётных гостей МИД Вьетнама. Кроме того, он возложил цветы к монументу павшим героям.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что Сергей Лавров посетит с визитом Вьетнам по приглашению министра иностранных дел Буй Тхань Шона.

11 июня The New York Times назвала Вьетнам страной, которая обвинила возглавляемую США коалицию против России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине.