Алиханов предложил построить выделенную ж/д и автотрассу в Калининград

При согласии Литвы в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. Такое предложение выдвинул 6 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Можно построить параллельную [дорогу], например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», — предложил Алиханов беседе с «РИА Новости».

Губернатор уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но добавил, что можно рассмотреть также возможность передвижения по этой дороге и пассажирского транспорта.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?» — добавил он.

Алиханов уточнил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области, в свою очередь, назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для ЕС.