Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за пожаров

В двух районах Хабаровского края, Охотском и Ульчском, ввели режим ЧС. Это связано со сложной пожароопасной ситуацией.

В ГУ МЧС по региону ИА AmurMedia объяснили, что, учитывая установившиеся длительное время высокие температуры воздуха, риск возникновения природных пожаров резко вырос. Четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных установлен на территории Солнечного, Хабаровского, Верхнебуреинского, имени Полины Осипенко, Ульчского и Тугуро-Чумиканского районов.

Особый противопожарный режим действует на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также всех муниципальных районов края. Это предполагает запреты на разведение открытого огня, посещение лесов. Усилены меры по патрулированию территорий для обнаружения очагов огня и их ликвидации.

Агентство со ссылкой на спасательное ведомство пишет, что причиной пожаров и возгораний на открытых территориях чаще всего становятся действия людей.

Ранее сообщалось, что на большей части территории Карелии с 5 июля действует режим повышенной готовности в связи с установлением IV класса пожарной опасности.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Глава Минприроды РФ Александр Козлов называл Красноярск, Якутию, Дагестан, Хабаровский край, Иркутскую область и другие регионы.