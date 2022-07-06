Что случилось в мире за ночь, 6 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 6 июля в России и мире произошли следующие важные события: губернатор Антон Алиханов назвал способ решения вопроса транзита в Калининград, Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации ВСУ на Славянской ТЭС, в МИД РФ ответили на заявление о невозможности денонсации договора Москвы и Осло по Баренцеву морю, в Британии в отставку из-за скандала ушел еще ряд чиновников.

Новости России — губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал способ решения вопроса транзита с Литвой.

По его словам, вопрос транзита с Литвой можно решить только угрозами ответных действий.

Он подчеркнул, что «нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит». Алиханов подчеркнул, что «это прискорбно».

Алиханов добавил, что старается вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».

Именно таким способом нужно «спокойно и доходчиво все всем объяснить», считает он.

При этом Алиханов подчеркнул, что полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию не будет означать блокаду данного региона.

Новости Донбасса — ВСУ планируют взорвать емкости с жидким хлором на Славянской ТЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют взорвать емкости с жидким хлором, расположенные на Славянской ТЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, на территорию насосно-фильтрационной станции было доставлено более 6 л жидкого хлора. Емкости, в которых находится вещество, заминированы.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что боевики разместили РСЗО на территории предприятия «Укрхимтрансаммиак» в Николаеве, а также в ряде украинских городов.

Новости мира — МИД РФ прокомментировало заявление Норвегии о невозможности денонсации договора по Баренцеву морю

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, норвежское правительство «забывает, что ранее они ввели односторонние экономические рестрикции против России, противоречащие всем нормам международного права», а также поддержали «воровство российских активов».

Кроме того, она сочла, что европейские политики ведут лицемерную политику в отношении России.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал Осло прочитать Договор о Шпицбергене.

Он предупредил, что «российская провокация» может стать печальной реальностью для норвежского марионеточного правительства.

Новости мира — еще пять британских чиновников ушли со своих постов в правительстве

Пять госслужащих последовали примеру глав минфина и минздрава Великобритании и подали в отставку из-за скандала с участием премьер-министра Бориса Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера.

О решении уйти сообщил генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак. Вслед за Чаком свои должности покинули личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.

Джонсон в свою очередь принес извинения за скандал вокруг бывшего замглавы внешнеполитического ведомства королевства.

Кроме того, он выразил сожаление в связи с уходом глав минфина и минздрава и поблагодарил их за отличную работу.

Спустя несколько часов после отставки глав двух министерств был назначен новый министр здравоохранения страны — руководитель аппарата Бориса Джонсона Стив Баркли.

Должность главы минфина королевства занял член Консервативной партии Надхим Захави.

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