Реклама
Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре не увидели роста опасности оспы обезьян для человека
Мир
Лавров начал переговоры с главой МИД Вьетнама
Наука
Японские специалисты спроектируют постройку для жизни на Марсе и Луне
Общество
Дожди будут идти в Москве до начала следующей недели
Общество
Онищенко заявил об уверенном поведении оспы обезьян среди людей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля
Мир
Джонсон выразил сожаление об отставке глав минфина и минздрава Британии
Экономика
Россиянам стали чаще навязывать допзащиту при покупке ОСАГО
Мир
Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер
Мир
Россия намерена закрыть свое посольство в Болгарии
Происшествия
Трансформаторы загорелись на химическом предприятии на Ставрополье
Сюжет:

Что случилось в мире за ночь, 6 июля: главные новости «Известий»

0
Фото: ТАСС/Невар Виталий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на 6 июля в России и мире произошли следующие важные события: губернатор Антон Алиханов назвал способ решения вопроса транзита в Калининград, Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации ВСУ на Славянской ТЭС, в МИД РФ ответили на заявление о невозможности денонсации договора Москвы и Осло по Баренцеву морю, в Британии в отставку из-за скандала ушел еще ряд чиновников.

Новости России — губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал способ решения вопроса транзита с Литвой.

По его словам, вопрос транзита с Литвой можно решить только угрозами ответных действий.

Он подчеркнул, что «нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит». Алиханов подчеркнул, что «это прискорбно».

Алиханов добавил, что старается вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».

Именно таким способом нужно «спокойно и доходчиво все всем объяснить», считает он.

При этом Алиханов подчеркнул, что полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию не будет означать блокаду данного региона.

Новости Донбасса — ВСУ планируют взорвать емкости с жидким хлором на Славянской ТЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют взорвать емкости с жидким хлором, расположенные на Славянской ТЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, на территорию насосно-фильтрационной станции было доставлено более 6 л жидкого хлора. Емкости, в которых находится вещество, заминированы.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что боевики разместили РСЗО на территории предприятия «Укрхимтрансаммиак» в Николаеве, а также в ряде украинских городов.

Новости мира — МИД РФ прокомментировало заявление Норвегии о невозможности денонсации договора по Баренцеву морю

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, норвежское правительство «забывает, что ранее они ввели односторонние экономические рестрикции против России, противоречащие всем нормам международного права», а также поддержали «воровство российских активов».

Кроме того, она сочла, что европейские политики ведут лицемерную политику в отношении России.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал Осло прочитать Договор о Шпицбергене.

Он предупредил, что «российская провокация» может стать печальной реальностью для норвежского марионеточного правительства.

Новости мира — еще пять британских чиновников ушли со своих постов в правительстве

Пять госслужащих последовали примеру глав минфина и минздрава Великобритании и подали в отставку из-за скандала с участием премьер-министра Бориса Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера.

C тори не в радости: что ждет Бориса Джонсона после вотума доверия
И каковы шансы британского премьера остаться им на весь довыборный срок

О решении уйти сообщил генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак. Вслед за Чаком свои должности покинули личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.

Джонсон в свою очередь принес извинения за скандал вокруг бывшего замглавы внешнеполитического ведомства королевства.

Кроме того, он выразил сожаление в связи с уходом глав минфина и минздрава и поблагодарил их за отличную работу.

Спустя несколько часов после отставки глав двух министерств был назначен новый министр здравоохранения страны — руководитель аппарата Бориса Джонсона Стив Баркли.

Должность главы минфина королевства занял член Консервативной партии Надхим Захави.

Главные новости часа, подробности спецоперации на Украине — на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022