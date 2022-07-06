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Школы в Харьковской области аккредитуют по российским стандартам

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о работе по аккредитации школ на освобожденных территориях в соответствии с российскими стандартами.

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По его словам, область планирует с 1 сентября начать обучение детей в соответствии с российской образовательной системой.

«Касательно учебного года по российским стандартам, как раз сейчас ведется эта работа, очень стремительные задачи состоят в том, чтобы аккредитовать наши учебные заведения по российским стандартам и запустить с 1 сентября обучение именно по российским стандартам», — цитирует Ганчева ТАСС.

Он уточнил, что работа ведется совместно с Министерством просвещения РФ.

Ранее, 29 июня, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала первую аккредитацию средней общеобразовательной школе в Запорожской области. Ей стала школа №15 в Мелитополе.

29 июня Министерство обороны РФ сообщило о том, что около 700 школьников приняли участие в тестировании для продолжения обучения с сентября. Тестирование состоялось на территории гимназии №1 города Мелитополя. По словам заместителя директора, это делается для понимания, насколько дети усвоили программу за предыдущий класс, чтобы начать учебный год.

28 июня сообщалось, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники.

В мае в интервью «Известиям» министр рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Учебники, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты.

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