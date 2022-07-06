В Роспотребнадзоре не увидели роста опасности оспы обезьян для человека

Вирус оспы обезьян не стал более опасным, однако заразиться им могут люди всех возрастов. Об этом заявил 6 июля руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

«Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам эксперта, тяжелее болезнь переносят дети, беременные женщины, лица с нарушенным иммунитетом, в том числе ВИЧ-инфицированные.

Ранее в этот день вице-президент Академии образования России Геннадий Онищенко заявил, что вирус обезьяньей оспы показывает тенденцию к закреплению в человеческой популяции. Кроме того, он отметил, что с мая текущего года в Европе наблюдается очень интенсивная мутация подтипа вируса, «передающегося преимущественно от мужчин к мужчинам».

Как заявили ученые из Греции, в условиях массового мероприятия эффективность передачи вируса может возрастать в два и более раз. Однако увеличение заразности патогена вдвое нельзя назвать критичным, поскольку распространение вируса не выйдет на качественно новый уровень и не приведет к каким-то глобальным последствиям, резюмировал эксперт.

До этого, 3 июля, в Роспотребнадзоре РФ заверили, что принятые ведомством меры существенно снижают риски появления оспы обезьян в России. Так, еще в мае Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян.

2 июля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что вводить ограничения в России из-за оспы обезьян не стоит. Если будут зафиксированы случаи, то просто купировать цепочки передачи вируса оспы, уточнил он.

Накануне глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал на то, что в центре роста вспышки заболеваемости оспы обезьян по-прежнему находится Европа. На ее территории зафиксировано приблизительно 90% от общего числа установленных на сегодняшний день случаев.

Например, в Германии к 1 июля зафиксировано 1054 случая заражения оспой обезьян. Уровень угрозы для страны остается невысоким.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения. Двумя днями ранее ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.