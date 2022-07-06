Посольство проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в Чикаго

Посольство России в Вашингтоне проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в пригороде Чикаго, заявили «РИА Новости» в российской дипмиссии в США.

Среди погибших числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти.

«Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства», — заявили агентству в посольстве.

По данным российского диппредставительства, американские правоохранительные органы не уведомляли о пострадавших российских гражданах.

Российские дипломаты держат данный вопрос на контроле, подчеркнули в посольстве.

Согласно последней информации, в результате стрельбы во время парада по случаю празднования Дня независимости в городке Хайленд-Парк погибли семь человек. В общей сложности 39 человек были доставлены в четыре больницы после происшествия.

Стрельба на параде в Хайленд-Парке произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. Позднее сообщалось о задержании 22-летнего Роберта (Бобби) Э. Кримо III по подозрению в стрельбе. Ему предъявлены обвинения в семи убийствах.

Как стало известно, молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей, после того как в 2019 году предпринял попытку самоубийства. После этого с ним работали специалисты в области психического здоровья, однако родственники злоумышленника начали жаловаться на угрозы убийства с его стороны. Тогда полиция не нашла оснований для его ареста.