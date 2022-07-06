Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии еще пять чиновников ушли в отставку на фоне скандала
Общество
Юрист назвала способы защититься от дискриминации со стороны работодателя
Наука
Японские специалисты спроектируют постройку для жизни на Марсе и Луне
Общество
Дожди будут идти в Москве до начала следующей недели
Общество
Онищенко заявил об уверенном поведении оспы обезьян среди людей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля
Мир
Джонсон выразил сожаление об отставке глав минфина и минздрава Британии
Экономика
Россиянам стали чаще навязывать допзащиту при покупке ОСАГО
Мир
Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер
Мир
Россия намерена закрыть свое посольство в Болгарии
Происшествия
Трансформаторы загорелись на химическом предприятии на Ставрополье

Посольство проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в Чикаго

0
Фото: REUTERS/Cheney Orr
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Вашингтоне проверяет данные о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе в пригороде Чикаго, заявили «РИА Новости» в российской дипмиссии в США.

Среди погибших числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти.

«Посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе массового расстрела участников парада в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, Ирины Маккарти российского гражданства», — заявили агентству в посольстве.

По данным российского диппредставительства, американские правоохранительные органы не уведомляли о пострадавших российских гражданах.

Российские дипломаты держат данный вопрос на контроле, подчеркнули в посольстве.

Согласно последней информации, в результате стрельбы во время парада по случаю празднования Дня независимости в городке Хайленд-Парк погибли семь человек. В общей сложности 39 человек были доставлены в четыре больницы после происшествия.

Стрельба на параде в Хайленд-Парке произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. Позднее сообщалось о задержании 22-летнего Роберта (Бобби) Э. Кримо III по подозрению в стрельбе. Ему предъявлены обвинения в семи убийствах.

Как стало известно, молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей, после того как в 2019 году предпринял попытку самоубийства. После этого с ним работали специалисты в области психического здоровья, однако родственники злоумышленника начали жаловаться на угрозы убийства с его стороны. Тогда полиция не нашла оснований для его ареста.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022