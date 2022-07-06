Вдова награжденного посмертно Героя РФ Носова рассказала о муже

Командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты, гвардии капитан Владимир Носов стал первым Героем России на Балтийском флоте с начала спецоперации по защите Донбасса. За свой подвиг он награжден посмертно.

В честь него приказом главнокомандующего Военно-морским флотом был назван новейший противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок», который недавно получил на вооружение Балтийский флот.

Свой подвиг погибший военный совершил еще в начале весны. 12 марта в районе населенного пункта Октябрьский Донецкой области Украины Носов, руководя личным составом десантно-штурмовой роты, вступил в бой с противником, силы которого превосходили численность российских военных.

В результате столкновения рота остановила наступление противника, уничтожив две боевые машины пехоты, а также около 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Затем на десантно-штурмовую роту противник обрушил шквальный огонь из стрелкового оружия и пулеметов боевых машин пехоты. Грамотное командование Носова позволило отбить наступление противника, удержать занятый населенный пункт, не допустить безвозвратных потерь личного состава и уничтожить еще три боевые машины пехоты ВСУ.

С 18 по 25 марта, закрепившись в населенном пункте Любимовка Запорожской области, десантно-штурмовая рота Носова стойко держала оборону. Под руководством Носова военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника, а также захватили в плен десять украинских военнослужащих, в том числе одного офицера.

Утром 26 марта противник со стороны населенных пунктов Малиновка и Вишневое под прикрытием крупнокалиберной ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня предпринял наступление на другое подразделение морской пехоты, дислоцировавшееся в соседнем населенном пункте.

Чтобы не допустить окружения, Носов с личным составом сводного подразделения, получив приказ, выдвинулся в сторону товарищей. В результате ожесточенного боя с превосходящими силами противника рота, возглавляемая капитаном Носовым, сорвала наступление Вооруженных сил Украины, спасла подразделение морской пехоты от окружения и полного разгрома, нанесла ощутимый урон противнику, уничтожив один танк Т-72, две боевые машины пехоты и свыше 30 человек пехоты.

В ходе боя командир десантно-штурмовой роты был смертельно ранен и погиб.

Ранее во вторник «Известиям» удалось поговорить с получившим звание Героя России командиром десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, майором Сергеем Кузьминчуком, который сейчас проходит курс реабилитации после ранения. Сам военный рассказал, что не считает, что совершил героический поступок. Он назвал полученное звание заслугой своего отряда.

4 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседуллу Абачеву. Ранее в этот день с предложением присвоить генералам звания Героев России к Путину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».