Ремонтные подразделения восстанавливают технику на спецоперации

Минобороны РФ опубликовало кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений Южного военного округа, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса.

Уточняется, что ремонтные подразделения ВС России выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники на сборном пункте поврежденных машин без отправки на завод изготовитель.

Так, на видео показан процесс восстановления гусеничной и колесной бронированной техники, которая получила повреждения в результате боев. Кроме того, на пункт эвакуируется трофейная техника, оставленная ВСУ.

«Сила ремонтного экипажа осуществляется демонтаж двигателя гусеничного тягача мтлб. Снятие головки блока цилиндров, замена прокладок и резинотехнических изделий и проверка работоспособности. Работы проводятся с использованием отечественных мастерских», — отметил военнослужащий ремонтного батальона ВС РФ.

По словам другого военного, ремонтно-техническое обслуживание бронетанковой техники комплектуется современными подвижными мастерскими в виде фургонов на колесной базе автомобилей «Урал».

Он добавил, что оборудование данных мастерских позволяет в полевых условиях выявить и установить неисправности всех узлов и агрегатов, приборов и аппаратуры бронетанкового вооружения.

При этом ремонт автомобильной техники в среднем составляет от 10 часов, бронетанковой и гусеничной — до суток.

Военнослужащие батальона выполняют задачи и по обслуживанию боевых машин на передовых позициях, заключили в Минобороны.

Ранее, 26 июня, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как осуществляются ремонтные работы в полевых условиях спецоперации РФ. Вместе с российскими военными на позициях работают и гражданские специалисты. Сотрудники заводов-производителей помогают разобраться в сложных механизмах и заводских установках тяжелой техники.

До этого, 17 июня, сообщалось, что медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» выручены военнослужащим ремонтно-эвакуационного полка ЦВО.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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