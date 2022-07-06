The Hill рассказало о последствиях антироссийских санкций для Запада

Западные государства всё чаще признают, что санкции против РФ пагубно влияют на их собственное экономическое благополучие. Об этом во вторник, 5 июля, пишет издание The Hill.

«Фактически последствия антироссийских санкций США положили конец эре дешевого топлива и способствовали росту инфляции, сбоям в цепочке поставок, а также спровоцировали рецессию на Западе. В более бедных странах из-за повышения цен на топливо и продукты питания под угрозой оказались возможности граждан к существованию и политическая стабильность», — говорится в публикации.

Также отмечается, что с исторической точки зрения использование санкций еще ни разу себя не оправдало. Так, попытки надавить на относительно небольшие и экономически уязвимые страны (Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла) не привели к желаемым результатам.

Что касается России, ограничительные меры Запада, напротив, позволили увеличить прибыль от экспорта энергоносителей по высоким ценам. Более того, ситуация вышла из-под контроля США и союзников.

На смену первоначальной решимости пришли сомнения в эффективности санкций. К тому же провал амбициозной кампании Вашингтона заставляет задуматься о неравенстве сил и о том, что будет если придется противостоять еще более серьезному противнику — Китаю.

«Появляется риск того, что вместо желаемого экономического коллапса и государственного переворота в России ограничительные меры могут привести к изменению геополитической ситуации в мире, усилив взаимодействие Москвы и Пекина», — подводит итог автор статьи.

В этот же день японское издание Asahi сравнило последствия антироссийских санкций для Запада с эффектом бумеранга, так как ограничения вызвали резкий рост цен и в конечном итоге спровоцировали кризис.

Так, данные Евростата по состоянию на 1 июля фиксируют рекорд инфляции в 19 странах Евросоюза. Потребительские цены, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов — 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с ограничениями, а «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

До этого, 13 апреля, Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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