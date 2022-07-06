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Онищенко заявил об «уверенном» поведении оспы обезьян среди людей

Онищенко заявил, что оспа обезьян все более уверенно ведет себя в человеческой популяции
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Фото: Reuters/ULAN/Pool/Latin America News Agency
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Вирус обезьяньей оспы показывает тенденцию к закреплению к человеческой популяции. Об этом в среду, 6 июля, заявил вице-президент Академии образования России Геннадий Онищенко.

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«Риск появления этого заболевания в России какого-то фундаментального значения не имеет, а вот то, что оспа обезьян все более и более уверенно ведет себя в человеческой популяции — это серьезно», — объяснил он в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнил о вспышке заболеваемости, которая началась 7 мая 2022 года, а впоследствии охватила более 50 стран и спровоцировала более 6 тыс. случаев заражения. По его словам, это верный признак того, что вирус «осваивает» новых носителей.

Кроме того собеседник агентства отметил, что с мая текущего года в Европе наблюдается очень интенсивная мутация подтипа вируса, «передающегося преимущественно от мужчин к мужчинам».

«Вирус всегда, поскольку он хочет жить, старается мутировать в сторону большей контагиозности, то есть заразности и большей вирулентности, то есть тяжести заболевания. Поэтому за этим надо наблюдать, не паниковать, и еще хуже — не заниматься пофигизмом», — подытожил Онищенко.

Ранее, 3 июля, Роспотребнадзор сообщил, что рекомендованные меры профилактики существенно снижают вероятность появления обезьяньей оспы в России.

До этого, в мае на территории РФ был усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян. Также регионы направлены детальные инструкции по проведению противоэпидемических мероприятий.

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что риск появления оспы обезьян в Европейском регионе, включая Россию, считается высоким.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения. Двумя днями ранее организация объявила оспу обезьян пандемией.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и в других странах.

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