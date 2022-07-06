Дожди будут идти в Москве до начала следующей недели

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова 6 июля спрогнозировала москвичам облачную погоду с летними дождями до начала следующей недели.

«В среду ожидаются дожди, грозы, град, ветер до 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с. <…> До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа», — рассказала она.

Однако, по словам Макаровой, теплая погода в Москве будет сохраняться в эти дни.

«В среду ожидается +28…+30 градусов, в Подмосковье — до +26…+31 градуса», — сообщил она.

Но уже с пятницы, как рассказала эксперт в интервью ТАСС, температура днем понизится до +24...+26 градусов. В субботу и воскресенье температура сохранится на таком же уровне, отметила специалист.

Ранее во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в столице и области ожидаются грозы и дожди. При этом он указал на то, что солнечных часов всё-таки будет больше, чем облачных: кратковременные дожди будут сменяться сияющим солнцем.

Накануне Макарова рассказала, что во второй половине недели погода в столице станет более комфортной. Так, температура будет держаться в районе +26 градусов.