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Военкор «Известий» Трушнин привез технику и снаряжение бойцам ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин привез бойцам 100-й бригады Народной милиции ДНР технику, снаряжение и лекарства, приобретенные на собранные с помощью сайта «Всё для Победы!» средства.

Ранее журналист дал обещание военным помочь с необходимыми на передовой дефицитными вещами. Для этого он обратился к проекту «Общероссийского народного фронта» по поддержке воинских подразделений ДНР и ЛНР.

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Закупленную на собранные деньги амуницию Трушнин отвез вместе с руководителем исполкома «Народного фронта» Михаилом Кузнецовым.

Военные, таким образом, получили квадрокоптеры, рации, тепловизоры, прицелы, бронежилеты, каски, различные приборы, лекарства, аккумуляторы.

«У ребят быстро изнашивается обувь в полевых условиях, форма летит. Понятно, что по нормам мирного времени всё это обеспечить невозможно. Я не ожидал, что на мой призыв откликнется столько людей, мы соберем столько денег. Что мы привезем не только обувь и одежду, но и такие ценные для ребят вещи. Я и не мечтал об этом», — поделился Трушнин.

По его словам, с помощью пресс-службы Народной милиции ДНР был составлен список подразделений, которые ведут самые ожесточенные бои. Им помощь следовало оказать в первую очередь.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин помог бабушке Варваре из города Горское в ЛНР встретиться с внуком в Луганске.

В начале июня стало известно, что благодаря репортажу телеканала «Известия» был найден житель ДНР Александр Питов, с которым родственники потеряли связь почти месяц назад. Журналисты помогли пенсионеру эвакуироваться из поселка Новоселовка Вторая и встретиться с женой Антониной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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