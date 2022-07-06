Путин запретил выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ. Соответствующее распоряжение во вторник, 5 июля, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ сможет вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ организациях, а также на переводы средств без открытия банковского счета.

Также резидентам страны запрещается переводить на зарубежные счета валютные средства, которые были получены в виде дивидендов от компаний РФ.

Кроме того, юрлица РФ, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны обеспечить исполнение обязательств в порядке, определенном советом директоров Центробанка, или передачей размещенных облигаций держателям.

Таким образом глава государства расширил комплекс мер по обеспечению экономической стабильности России, который, помимо прочего, устанавливает временный порядок взаимодействия с иностранными кредиторами на фоне санкций недружественных государств Запада.

Как отметил партнер Capital Lab Евгений Шатов, указ президента главным образом коснется экспортеров, которых теперь могут ограничить в зачислении средств на зарубежные валютные счета по решению правительственной комиссии, а также держателей еврооблигаций.

Он добавил, что данная мера призвана снизить валютные и санкционные риски после отмены обязательной продажи экспортерами валютной выручки.

До этого, 9 июня, Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Размер доли валютной выручки определяет комиссия правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Срок исполнения обязанности по продаже устанавливает совет директоров Центробанка.