Трансформаторы загорелись на химическом предприятии на Ставрополье

В Ставропольском крае пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия «Невинномысский азот». Об этом во вторник, 5 июля, в своем Telegram-канале сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков.

Он рассказал, что на территории предприятия произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию трансформаторной подстанции.

На место ЧП прибыли пожарные и спасатели.

Миненков подчеркнул, что для населения и города угрозы нет, сообщает телеканал «Звезда». Как сообщили в региональном главке МЧС, никто не пострадал. Вредных выбросов также не зафиксировано, отмечает телеканал «360».

На борьбу с огнем направили 47 человек и 16 единиц техники. К настоящему времени возгорание локализовано на площади 150 кв. м. По данным ведомства, технологический процесс на заводе не нарушен. В оперативный резерв выведены три цеха.

Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего.

В конце мая в Ярославле на заводе вентиляционных изделий произошел пожар. Дым от возгорания виднелся практически во всех частях города. Примерно через полтора часа после получения сообщения о пожаре огонь был локализован. Площадь горения составила 1800 кв. м