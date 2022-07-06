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Минобороны показало использование ОТРК «Искандер» на спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Военнослужащие РФ продолжают наносить удары по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью высокоточного ракетного оружия. В качестве цели могут выступать командные пункты противника, колонны техники или комплексы противовоздушной обороны.

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Для успешной атаки ракеты выпускают по сложным траекториям, также оператор выставляет дополнительные лже-цели — благодаря этому снаряды становятся практически неуловимыми для вражеских систем ПВО. При этом реальную зону поражения с неба контролирует беспилотник, затянутый маскировочной сетью, которая скрывает аппарат из виду и нейтрализует радиоволны от локаторов.

Боевые расчеты ОТРК с способны выполнять задачи даже в самых тяжелых условиях: машина без проблем передвигается и по болотистой местности и по бездорожью. Это позволяет оперативно менять расположение комплекса, уходя от наблюдения со стороны противника.

Сразу после пуска «Искандер» покидает огневую позицию. Боеприпасы, выпущенные данным ОТРК, наносят огромный урон противнику и потому являются одним из самых желанных трофеев для ВСУ. Дислокация комплексов тщательно скрывается, а подступы находятся под наблюдением.

«У нас установлены системы определенной технической охраны. Человек не пройдёт. Отрабатываем по каждой тревоге. Боевые задачи выполняем постоянно», — поделился командир стартовой батареи ракетного дивизиона Александр.

Ранее, 4 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу ракетного комплекса ВС РФ.

21 июня МО России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках спецоперации. Отмечается, что действия расчета отработаны до автоматизма — все происходит максимально быстро.

24 февраля Москва объявила о начале специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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