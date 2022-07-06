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Эксперт назвал цели создания общеевропейского надзорного органа по санкциям

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Фото: Unsplash/Carl Campbell
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Стремление Евросоюза создать единый общеевропейский орган по контролю за исполнением режима санкций свидетельствует об опасениях Брюсселя о возможном саботаже отдельными странами-членами рестрикций на фоне внутренних проблем. Такое мнение «Известиям» высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

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«Еврокомиссия постоянно пытается взять себе больше власти, и ситуация в области санкций и необходимость мониторинга предоставляет подобную возможность. Но это не у всех пользуется поддержкой», — сказал эксперт.

Сама эта инициатива отражает опасения брюссельской бюрократии, что, сталкиваясь со все более серьезными внутренними проблемами, многие страны ЕС могут начать по-тихому саботировать санкции, и Брюссель пытается этого избежать, считает он.

При этом, по логике политолога, тем самым противостояние между странами-членами и наднациональными органами ЕС будет лишь усиливаться, и сопротивление отдельным ограничениям со стороны некоторых государств ЕС будет расти.

Для России же потенциальное появление в ЕС «центрального контролера» за исполнением санкций особой роли не сыграет, подчеркивает эксперт.

О планах Брюсселя учредить общеевропейский орган по контролю за тем, как страны-члены претворяют в жизнь режим санкций, на этой неделе сообщила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс.

В интервью британской Financial Times она отметила: Брюссель добился «экстраординарного прогресса» в разработке ограничений и координации их с международными партнерами, но «в некоторых странах существует мощная инфраструктура для осуществления санкций, а в других — нет».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Один для всех: зачем ЕC орган по контролю за санкциями

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