В городе Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) вечером во вторник была слышна серия мощных взрывов.

Очевидцы сообщили, что в 23:55 мск сработала система противовоздушной обороны (ПВО), затем послышались взрывы.

Ранее, 1 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25 в Харьковской области. Кроме того, было перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня в Никольском Харьковской области, Стаханове ЛНР и Первомайском Донецкой Народной Республики.

До этого, 27 июня, сообщалось, что украинские военные выпустили ракету комплекса «Точка-У» по городу Зимогорье в ЛНР.

В ночь на 24 июня ВСУ обстреляли ракетами «Точка-У» город Стаханов, а также поселки Брянка и Тепличное в ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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