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Ученые прогнозируют распространение оспы обезьян в период летних фестивалей

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Ученые из Греции рассчитали степень заразности вируса обезьяньей оспы в условиях массовых мероприятий.

Тихо-смирно: ученые предупредили о бессимптомной оспе обезьян
Как часто вирус может распространяться незаметно

По оценкам специалистов, если среди посетителей концерта, музыкального фестиваля или любого другого шоу окажутся инфицированные вирусом, то каждый из них заразит в среднем 2,1 человека. Этот показатель более чем в два раза превышает скорость распространения вируса оспы обезьян в обычных условиях.

Таким образом, начинающийся сезон крупных летних музыкальных фестивалей в Европе и Америке может способствовать распространению болезни, констатируют авторы исследования.

Оценка степени заразности вируса обезьяньей оспы греческими специалистами выглядит правдоподобной, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

В условиях массового мероприятия эффективность передачи вируса может возрастать в два и более раз. Однако увеличение заразности патогена вдвое нельзя назвать критичным — распространение вируса не выйдет на качественно новый уровень и не приведет к каким-то глобальным последствиям, резюмировал эксперт.

Посещать массовые мероприятия даже в тех странах, где есть случаи заражения оспой, всё же можно, рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

По ее словам, случаев заболевания сейчас еще совсем немного, а концерты проводят на открытом воздухе. Однако желательно избегать тесных контактов с неизвестными людьми. Следует исключить объятия, поцелуи, рукопожатия, подчеркнула эксперт.

На данный момент в мире зарегистрировано более 6 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Большинство случаев приходится на Европу.

По сообщениям Роспотребнадзора, в России инфицированных вирусом пока нет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Роковые язвы: оспа обезьян может быть вдвое заразнее, чем считалось

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