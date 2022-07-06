Клишас посоветовал Норвегии прочитать Договор о Шпицбергене

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал Осло прочитать Договор о Шпицбергене.

Таким образом чиновник прокомментировал заявление Норвегии о невозможности его расторжения.

«Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций», — написал Клишас в Telegram.

Он предупредил, что «российская провокация» может стать печальной реальностью для норвежского марионеточного правительства.

Ранее во вторник заявление Осло прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, норвежское правительство «забывает, что ранее они ввели односторонние экономические рестрикции против России, противоречащие всем нормам международного права», а также поддержали «воровство российских активов».

5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты российского парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией на фоне ситуации с архипелагом Шпицберген. Осло отреагировал на предложение, заявив, что договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека.

МИД России заявил, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.