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Врач рассказал о полезных свойствах дыни

Врач Гинзбург рассказал о полезных свойствах дыни
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Фото: Unsplash/Alexandra Smielova
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил полезные свойства дыни.

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В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что дыня является источником фолиевой кислоты и бета-каротина. По его словам, мякоть дыни содержит кремний, калий, железо, магний и клетчатку, а также особое вещество, дающее продукту дополнительную сладость и заменяющее сахар.

Гинзбург рассказал, что в спелой дыне содержится много витаминов и полезных веществ. Кроме того, этот овощ можно употреблять без опаски, что в организм поступит излишний сахар, поскольку сладость дыни обусловлена вовсе не наличием в ней фруктозы или глюкозы.

По словам врача, в дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта — эритриты, наделяющие ее приятным сладким вкусом, однако они не усваиваются организмом как сахар.

«Приторная дыня не так вредна, как, например, приторный чай: эритриты питают симбионтные бактерии организма», — пояснил диетолог.

При покупке этого овоща специалист призвал оценивать его внешний вид, а также аромат, поскольку у хорошей дыни приятный запах.

По словам специалиста, в день здоровый человек может съедать до 300 г мякоти дыни, сообщает телеканал «360». Он добавил, что, помимо прочего, дыня полезна большим количеством флавоноидов и антиоксидантов, также в ней много витамина С, пишет НСН.

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на диетолога и нутрициолога из Питтсбурга Хизер Манджиери, благодаря большому содержанию воды в 160 г дыни содержится всего 55 ккал. Этот продукт способен обеспечить суточной потребностью в витамине A, 50% суточной потребности витамина С, 1,5 г клетчатки и большим количеством калия.

28 июня врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал «Известиям» о пользе и вреде черешни. По его словам, популярная летом черешня обладает рядом полезных свойств, вещества в ее составе имеют противоопухолевую активность и помогают лучше засыпать. Однако эта ягода также имеет противопоказания и может принести вред людям с пониженным давлением, сахарным диабетом, повышенной кислотностью, язвенными заболеваниями.

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