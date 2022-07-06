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Захарова напомнила Норвегии о незаконных санкциях против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Норвегии о невозможности денонсации договора Москвы и Осло о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

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Как написала Захарова в своем Telegram-канале, норвежское правительство «забывает, что ранее они ввели односторонние экономические рестрикции против России, противоречащие всем нормам международного права», а также поддержали «воровство российских активов».

«Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях всё еще существуют для западных режимов?» — задалась вопросом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она сочла, что европейские политики ведут лицемерную политику в отношении России.

5 июля пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер заявила, что возможность денонсации договора Москвы и Осло не предусмотрена в тексте документа о разграничении морских пространств.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее во вторник поручил комитету нижней палаты российского парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией на фоне ситуации с архипелагом Шпицберген.

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Сенатор напомнил, что статус архипелага Шпицберген определен Парижским договором от 1920 года, под которым подписались представители 46 стран, в том числе СССР и Норвегия.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

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