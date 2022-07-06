Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса проявляют мужество и стойкость. Минобороны России продолжает рассказывать о героических поступках солдат ВС РФ.

Так, в оборонном ведомстве отметили оператора БПЛА «Орлан-10» сержанта Илью Егорова, который в ходе ведения воздушной разведки обнаружил автомобильную колонну материально-технических средств противника и оперативно передал координаты середины колонны на командный пункт, а также успешно вывел беспилотный летательный аппарат из зоны возможного огневого поражения, тем самым сохранив БПЛА в целости для выполнения последующих задач спецоперации.

В результате колонна техники противника, используемой для снабжения военнослужащих националистических батальонов, была полностью уничтожена. Кроме того, спустя несколько дней Егоров в составе батальонно-тактической группы принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Он обнаружил и сосредоточенным огнем с ходу уничтожил долговременную огневую точку боевиков, заставив противника отступить вглубь населенного пункта, уточнили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о подполковнике Сергее Любарцеве, который с начала спецоперации организовывал бесперебойную связь в интересах мотострелковой бригады. В ходе боестолкновения с вооруженными радикалами в условиях минометного обстрела Любарцев умело руководил действиями вверенных подразделений по организации управления и обеспечения оперативной режимной телефонной связью.

При этом, указали в ведомстве, во время артиллерийского обстрела со стороны противника подполковник получил контузию, но это не помешало ему организовать эвакуацию техники связи и личного состава из-под огня противника.

Мужественные и самоотверженные действия подполковника Сергея Любарцева позволили сохранить управление бригадой при обороне, а в последующем перейти в контрнаступление и разгромить врага.

Рядовой Григорий Забегайлов в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по поиску вооруженных формирований националистов в окрестностях освобожденного населенного пункта.

В ведомстве рассказали, что рядовой обнаружил наблюдательный пункт националистов, а также артиллерийские позиции противника и передал по средствам связи координаты позиций противника, а затем продолжил вести визуальную разведку.

В результате удара российской артиллерии были уничтожены артиллерийские позиции националистов, до семи единиц техники и около 30 человек живой силы противника, заключили в Минобороны.

Ранее, 5 июля, в Минобороны РФ сообщили, что в Харькове Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили до 150 украинских военных и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады.

До этого, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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