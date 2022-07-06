Реклама
Прямой эфир
Общество
КТК приостановит работу на 30 суток из-за экологических нарушений
Мир
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на форуме G20 в Индонезии
Общество
В Карелии установили режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров
Мир
США потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами РФ
Мир
Канада подписала протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО
Спорт
Экс-волейболиста «Зенита» Хрипуна арестовали по обвинению в грабеже
Мир
Джонсон извинился за скандал с участием бывшего замглавы МИД Британии
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Марксистская» в Москве
Экономика
В Коми появилась продукция в упаковке под брендом Komipak
Общество
В профсоюзе МВД Санкт-Петербурга назвали возможные причины обысков у генералов
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Сюжет:

Спрос на военные облигации Украины достиг минимальной отметки

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам аукциона военных облигаций министерство финансов Украины выручило минимальную сумму для государственного бюджета за всё время проведения подобных мероприятий. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает украинское издание LIGA.net.

Уговор дарения: сможет ли ЕС передать замороженные активы РФ Украине
И какие последствия грозят самой Европе

Так, в ходе последнего аукциона были размещены облигации на сумму 128 млн гривен ($4,3 млн). При этом всего неделю назад доход минфина составил более 2 млрд гривен ($67,7 млн).

Отмечается, что на содержание армии Киев тратит около 130 млрд гривен ($4,4 млрд) ежемесячно. Таким образом, полученные во вторник средства покрывают максимум 0,1% регулярных потребностей.

По информации украинского минфина, военные облигации правительства используются для того, чтобы поддерживать экономику страны в условиях военного положения.

1 июля стало известно, что Евросоюз (ЕС) намерен предложить Украине €1 млрд в качестве краткосрочной финансовой помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Официальные лица ЕС подготовили резервный вариант после того, как Европейская комиссия (ЕК) не смогла заручиться поддержкой ФРГ по вопросу об оказании помощи Украине, предусматривающей кредиты на €8,8 млрд.

Ранее, 13 марта, украинский кабмин сообщил о необходимости увеличить резервный фонд страны на сумму в $1,7 млрд, освободив часть средств для дополнительного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил Украине экстренную финансовую помощь на сумму $1,4 млрд. Тогда же Великобритания решила дополнительно выделить на поддержку украинской экономики $100 млн. Уточнялось, что средства предназначены для выплат зарплаты работникам бюджетного сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплат пенсий украинцам.

После начала спецоперации России по защите Донбасса Украина получила от государств-партнеров $6,5 млрд. В эту сумму вошли как грантовые, так и кредитные средства. Не уточняется, какая часть денег получена безвозмездно и сколько придется возвращать. Однако, по словам первого замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, ставка по кредитам низкая.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022