Спрос на военные облигации Украины достиг минимальной отметки

По итогам аукциона военных облигаций министерство финансов Украины выручило минимальную сумму для государственного бюджета за всё время проведения подобных мероприятий. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает украинское издание LIGA.net.

Так, в ходе последнего аукциона были размещены облигации на сумму 128 млн гривен ($4,3 млн). При этом всего неделю назад доход минфина составил более 2 млрд гривен ($67,7 млн).

Отмечается, что на содержание армии Киев тратит около 130 млрд гривен ($4,4 млрд) ежемесячно. Таким образом, полученные во вторник средства покрывают максимум 0,1% регулярных потребностей.

По информации украинского минфина, военные облигации правительства используются для того, чтобы поддерживать экономику страны в условиях военного положения.

1 июля стало известно, что Евросоюз (ЕС) намерен предложить Украине €1 млрд в качестве краткосрочной финансовой помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Официальные лица ЕС подготовили резервный вариант после того, как Европейская комиссия (ЕК) не смогла заручиться поддержкой ФРГ по вопросу об оказании помощи Украине, предусматривающей кредиты на €8,8 млрд.

Ранее, 13 марта, украинский кабмин сообщил о необходимости увеличить резервный фонд страны на сумму в $1,7 млрд, освободив часть средств для дополнительного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил Украине экстренную финансовую помощь на сумму $1,4 млрд. Тогда же Великобритания решила дополнительно выделить на поддержку украинской экономики $100 млн. Уточнялось, что средства предназначены для выплат зарплаты работникам бюджетного сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплат пенсий украинцам.

После начала спецоперации России по защите Донбасса Украина получила от государств-партнеров $6,5 млрд. В эту сумму вошли как грантовые, так и кредитные средства. Не уточняется, какая часть денег получена безвозмездно и сколько придется возвращать. Однако, по словам первого замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, ставка по кредитам низкая.

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