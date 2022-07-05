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В Карелии установили режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На большей части территории Карелии с 5 июля введен режим повышенной готовности в связи с установлением IV класса пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет
При этом пока специалисты фиксируют затишье и только прогнозируют пик

Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Особый противопожарный режим означает, что государственные лесные инспекторы совместно с правоохранителями могут выставить посты на въездах в леса. Речь идет об ограничении пребывания в массовых и традиционных местах отдыха граждан, охотников и рыболовов.

В частности, режим ограничения пребывания граждан продлен только в Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Сегежском и Олонецком лесничествах.

По правилам особого противопожарного режима разведение открытого огня запрещено.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф до 1 млн рублей и уголовная ответственность — лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в 500 тыс. рублей.

Согласно предварительным прогнозам, в республике в ближайшие дни ожидаются грозы. Уточняется, что более 40% лесных пожаров в регионе ранее возникли из-за сухих гроз, пишет НСН.

За прошедшие выходные в Карелии вспыхнули восемь лесных пожаров на площади 22,9 га, из которых шесть случились из-за грозы, в двух случаях причиной стали нарушения правил безопасности гражданами.

В конце июня в Сети появились кадры тушения масштабного природного пожара в Алтайском крае. Как отмечает телеканал «Звезда» со ссылкой на МЧС, площадь пожара, пройденная огнем, составляет 2,3 тыс. га. Кроме того, была проведена дополнительная опашка населенных пунктов Лаптев Лог, Беленькое и Борисовка.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Помимо Карелии глава Минприроды РФ Александр Козлов называл Красноярск, Якутию, Дагестан, Хабаровский край, Иркутскую область и другие регионы, отмечает телеканал «360».

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