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Экс-волейболиста «Зенита» Хрипуна арестовали по обвинению в грабеже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Гагаринский суд столицы отправил в СИЗО на два месяца бывшего волейболиста казанского «Зенита» Александра Хрипуна по обвинению в грабеже в особо крупном размере.

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«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы в отношении обвиняемого Хрипуна Александра Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 сентября 2022 года», — сказала представитель суда.

Ходатайство адвоката об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отклонено.

Спортсмену грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 10 тыс. рублей.

Накануне, 4 июля, газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что Хрипун обвиняется в вымогательстве 30 млн рублей через мессенджер. Как передавало издание со ссылкой на правоохранительные органы, 24-летний спортсмен придумал схему с выманиванием денег за женские интимные фото.

Стало известно, что 24 апреля в WhatsApp московской студентке написал неизвестный мужчина. Он заявил, что в интернете нашлись несколько интимных фотографий девушки, и он собирается разослать их по списку ее контактов. Мужчина потребовал от девушки 200 тыс. рублей в замен на сохранение в тайне ее снимков. Жертва согласилась, но платила преступнику еще несколько раз, потому что он обещал ей «вернуть деньги». Девушка отдала в распоряжение мошенника почти все свои личные финансы на сумму 30 млн рублей. Когда средства закончились, студентка решила обратиться в полицию.

Этот эпизод с участием бывшего волейболиста уже не первый. Ранее, в 2018 году, Хрипун привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Хрипуну было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Ранее, 18 мая, в отношении бойца ММА Асхаба Магомедова, обвиняемого в вымогательстве денег у подростка, возбудили уголовное дело. По данным следствия, несовершеннолетнему в октябре 2021 года под угрозой применения насилия и распространения сведений, позорящих подростка и его родственников в СМИ, были выдвинуты требования о передаче крупной суммы денег.

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