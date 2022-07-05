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В Краснодаре педагог заперла школьницу в туалете и остригла ей волосы

Полиция Краснодара разберется с педагогом, отрезавшим школьнице волосы за «плохое поведение»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранительные органы Краснодара начали проверку в отношении педагога частного детского центра, после того как та в качестве наказания за непослушание заперла в туалете девятилетнюю девочку и ножницами отстригла ей волосы. Об этом сообщили 5 июля в УМВД по Краснодарскому краю.

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Об инциденте в детском центре «Кот ученый» ранее в соцсетях рассказала мама девочки. Со ее слов, она после случившегося пошла поговорить с женщиной, чтобы разобраться в ситуации и понять, какое право педагог имела наказывать подобным образом чужого ребенка. На что женщина стала кричать, что сделала это, чтобы довести до родителей информацию, как ведут себя их дети.

Мама школьницы добавила, что сейчас ребенок находится в стрессе и боится выходить на улицу.

«В настоящее время на основании поступившего заявления сотрудниками полиции проверяется информация о возможных противоправных действиях со стороны работника образовательной организации в отношении девятилетней девочки», — сказали в УМВД

По предварительной информации, педагогу не понравилось, что дети бегают по коридору и стучат в двери центра. Она успела поймать ребенка, завести в туалет и остричь. Как уточнили в УМВД по региону, девочка не является ученицей детского центра.

Обстоятельства случившегося выясняют.

В апреле заместитель директора одной из школ Хабаровска оттаскал школьницу за волосы из-за того, что та забыла дома сменную обувь. Мать школьницы написала заявление в полицию. Завуч по воспитательной работе Александр Кузин в объяснительной пояснил, что пытался взять девочку за плечо, но получилось за волосы.

9 сентября 2021 года сообщалось, что прокуратура Курской области проводит проверку, после того как директор одной из школ Рыльского района порвал ухо восьмикласснику, который отказался снять сережку.

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