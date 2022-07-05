Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Мир
NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Интернет
ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Общество
Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики
Сюжет:

Россия перенаправила обращения Лондона по британским наемникам в ДНР

Посол России Келин: обращения Лондона по британским наемникам перенаправили в ДНР
0
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании пытались задавать вопросы по поводу осужденных в Донецкой Народной Республике (ДНР) на смертную казнь британских наемников посольству РФ в Лондоне, соответствующие обращения были перенаправлены в ДНР. Об этом рассказал 5 июля посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Суд пришел: смогут ли осужденные в ДНР наемники обжаловать приговор
Двое британцев и марокканец были взяты в плен в Мариуполе в середине апреля

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал он в эфире телеканала «России 24».

По его словам, Лондон в настоящее время не обсуждает вопрос приговоренных наемников так же активно, как это делают СМИ. Британское правительство пытается по этому поводу вести диалог с Киевом.

Накануне стало известно, что защита приговоренного к смерти наемника из Великобритании Эйдена Аслина просит исключить из обвинения ряд статей Уголовного кодекса ДНР для отмены назначенного наказания. В частности, адвокат Аслина Павел Косован попросил отменить приговор апелляционной палаты Верховного суда ДНР по статьям «Совершение преступлений группой лиц», а также «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

29 июня защита подданного Великобритании Шона Пиннера, также осужденного в Донецкой Народной Республике на смертную казнь за участие в боевых действиях в регионе в составе украинской армии, подала апелляцию и попросила заменить приговор на пожизненное лишение свободы.

Накануне глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова оповестила, что власти Великобритании и Марокко так и не направили в Донецкую Народную Республику ни одного официального запроса по поводу приговоренных к смертной казни наемников.

До этого, 22 июня, российский посол в Лондоне сообщил, что британская сторона направила ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками. При этом, он отметил, что подобное обращение, составленное «в исключительно высокомерных, поучительных выражениях», не вызывает желания взаимодействовать по данному вопросу.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022