Россия перенаправила обращения Лондона по британским наемникам в ДНР

Власти Великобритании пытались задавать вопросы по поводу осужденных в Донецкой Народной Республике (ДНР) на смертную казнь британских наемников посольству РФ в Лондоне, соответствующие обращения были перенаправлены в ДНР. Об этом рассказал 5 июля посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал он в эфире телеканала «России 24».

По его словам, Лондон в настоящее время не обсуждает вопрос приговоренных наемников так же активно, как это делают СМИ. Британское правительство пытается по этому поводу вести диалог с Киевом.

Накануне стало известно, что защита приговоренного к смерти наемника из Великобритании Эйдена Аслина просит исключить из обвинения ряд статей Уголовного кодекса ДНР для отмены назначенного наказания. В частности, адвокат Аслина Павел Косован попросил отменить приговор апелляционной палаты Верховного суда ДНР по статьям «Совершение преступлений группой лиц», а также «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

29 июня защита подданного Великобритании Шона Пиннера, также осужденного в Донецкой Народной Республике на смертную казнь за участие в боевых действиях в регионе в составе украинской армии, подала апелляцию и попросила заменить приговор на пожизненное лишение свободы.

Накануне глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова оповестила, что власти Великобритании и Марокко так и не направили в Донецкую Народную Республику ни одного официального запроса по поводу приговоренных к смертной казни наемников.

До этого, 22 июня, российский посол в Лондоне сообщил, что британская сторона направила ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками. При этом, он отметил, что подобное обращение, составленное «в исключительно высокомерных, поучительных выражениях», не вызывает желания взаимодействовать по данному вопросу.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».