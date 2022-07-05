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ВСУ оборудовали позиции на химическом предприятии в Николаеве

МО РФ: боевики разместили РСЗО на территории предприятия «Укрхимтрансаммиак» в Николаеве
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские боевики оборудовали огневые позиции на территории химических предприятий в ряде городов Украины. Об этом сообщил во вторник, 5 июля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) оборудованы в Николаеве на территории николаевского предприятия «Укрхимтрансаммиак», откуда транспортируется жидкий аммиак.

Тяжелое вооружение также размещено на территории предприятии «Харьков Химпром» в Харькове и в непосредственной близости от компании «Одесский портовый холодильник» в Одессе. Там подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию.

«Украинские вооруженные формирования, используя объекты химической промышленности для размещения подразделений и военной техники, умышленно создают предпосылки к возникновению техногенных аварий, в результате которых могут пострадать тысячи мирных граждан», — сказал Мизинцев.

Генерал призвал мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по запрещению химического оружия и другие международные организации принять меры по недопущению использования ВСУ химически опасных объектов в военных целях.

Ранее, в начале июня, сообщалось, что подразделения украинских войск при отступлении взорвали цистерну с азотной кислотой на территории предприятия «Азот» в Северодонецке. Как заявил тогда Мизинцев, таким образом боевики рассчитывали создать зону химического заражения и задержать наступление Вооруженных сил РФ. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил ядовитое облако в сторону других населенных пунктов.

Как отмечалось, после подрыва облако поднялось на высоту около 1 км. Из Северодонецка оно переместилось в сторону н. п. Кременная и Рубежное.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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