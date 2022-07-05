На 97-м году жизни умер советский тележурналист Георгий Зубков

В Москве скончался советский журналист-международник Георгий Зубков. Об этом 5 июля сообщила его супруга.

«Да, это правда, к сожалению», — цитирует ее «РИА Новости».

По ее словам, журналист неудачно упал несколько дней назад и сломал шейку бедра.

«Судя по всему, легкие не выдержали, а так всё было хорошо… наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах», — сказала вдова журналиста.

О времени и месте похорон журналиста не сообщается.

Зубков в начале 60-х годов входил в журналистский пул, сопровождавший в поездках тогдашнего советского руководителя Никиту Хрущёва. С 1972 по 1981 год возглавлял в Париже региональное Отделение телевидения и радио по странам Западной Европы.

Журналист — профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, писатель, драматург, лауреат Государственной премии СССР заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель науки Российской Федерации.