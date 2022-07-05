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В Мурманской области возбудили дело после убийства ребенка

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По факту изнасилования и убийства ребенка 2013 года рождения в Мончегорске в Мурманской области возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

1 июля вернувшаяся домой мать мальчика обнаружила в квартире его тело с признаками насильственной смерти.

Уголовное дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй «Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Сейчас по делу проводятся медицинские, судебные и криминалистические экспертизы. Другие подробности в материале не уточняются.

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