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В Тамбове проложат около километра водопроводных сетей

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В Тамбове осенью введут в эксплуатацию два объекта водоснабжения. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Водопроводные сети будут построены на территории Тамбов-6 и в микрорайоне Ласки в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая протяженность сетей составит почти 1 км.

Как отмечается в материале, на западе города планируется переключить к централизованной системе водоснабжения жилые дома №№ 2/148, 2/162, 2/166, 2/168. Сейчас эти дома получают воду от отдельно стоящей скважины.

В микрорайоне Ласки водовод с закольцовкой строится по улице Чкалова.

Завершение работ планируется к середине октября. Известно, что на них выделили около 16 млн рублей из бюджетов трех уровней.

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