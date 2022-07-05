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В Рязанской области спрогнозировали дожди и грозы

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В отдельных районах Рязанской области 6 июля ожидаются дожди и грозы. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Местами по области прогнозируются кратковременные дожди. Синоптики также обещают переменную облачность.

Ветер ожидается южный, юго-западный, скоростью 5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 м/с.

Ночью в Рязани и области ожидается от 11 до 16 градусов тепла, днем — до 32 градусов, отмечает 62INFO.ru.

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