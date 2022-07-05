В Коми появилась продукция в упаковке под брендом Komipak

В магазинах Республики Коми появилась продукция в упаковке под брендом Komipak регионального производителя. Об этом 5 июля сообщила заместитель председателя правительства региона Эльмира Ахмеева.

По ее словам, в условиях санкций российский рынок переориентировался на отечественное производство.

«Уже со вчерашнего дня на полках магазинов появился продукт в новой упаковке тетрапак, которую производит наше региональное предприятие «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс», — написала она в своем Telegram-канале.

Как добавила Ахмеева, можно производить 25 тыс. т упаковки ежемесячно.

«Выгодным преимуществом Komipak является то, что он имеет беленый поверхностный слой и подходит для полноцветной печати», — заключила Ахмеева.

15 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала об активной разработке в стране аналога упаковки TetraPak. Она допустила, что, возможно, упаковка будет выглядеть немного иначе. Она может быть серой, «экологичной», но отечественной.

12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.

По информации газеты Dagens Nyheter, Tetra Pak, которая владеет заводом в Подмосковье, просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит «семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране». Однако власти Швеции не согласились с доводами компании. Экспорт в РФ нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения, отметили власти страны.

27 мая сообщалось, что производители сока и молочники планируют сократить ассортимент продукции на фоне нехватки асептической тары. В Минпромторге предложили дождаться испытаний по производству аналогичной отечественной упаковки в Казани, а также рассмотреть в качестве альтернативы стеклянные бутылки.