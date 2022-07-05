В Астраханском музее пройдут занятия по акварельной живописи

В Астрахани в Доме-музее Б.М. Кустодиева в рамках работы проекта «В мастерской художника» пройдут занятия по акварельной живописи. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает «Астрахань-24».

Ведущей занятий выступит художница-график, пейзажист, иллюстратор, педагог, участница региональных и международных выставок Екатерина Куликова

На занятиях все желающие смогут научиться выстраивать композицию, делать живописные заливки, правильно смешивать цвета и рисовать в разных техниках. В курс вошло несколько мастер-классов.