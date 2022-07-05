В Коми таксист обокрал пассажирку

Сыктывкарского 27-летнего таксиста обвинили в том, что он обокрал свою пассажирку. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на прокуратуру.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на хищение чужого имущества в крупном размере, совершенное с банковского счета»).

По информации правоохранителей, 18 апреля 2022 года он нашел на заднем сидении машины мобильный телефон, оставленный там пожилой женщиной. Мужчина проверил с помощью телефона банковский счет пенсионерки, после чего попытался перевести себе 260 тыс. рублей, однако банк отклонил операцию.

После нескольких неудачных попыток таксист всё же смог перевести на свой счет 8 тыс. рублей, однако не успел ими воспользоваться — мужчину задержали. Деньги и телефон вернули владелице.

Мужчина признал вину в содеянном.

В мае серийного угонщика велосипедов задержали в Волгоградской области. Мужчину подозревают в причастности к краже 16 транспортных средств.