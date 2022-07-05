В Калужской области появится новая велодорожка

В городе Балабаново в Калужской области вскоре появится новая благоустроенная велодорожка. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает газета «Весть».

За проект в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» проголосовали местные жители.

Также будет построена новая пешеходная зона с прогулочной дорожкой. Она соединит один из удаленных районов с центром города.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Ставрополе в 2023 году планируют обустроить еще две велодорожки общей протяженностью 1,7 км.