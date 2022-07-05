Тамбовский «Электроприбор» отказался от выплаты дивидендов за прошлый год

Акционеры тамбовского ПАО «Электроприбор» приняли решение не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на центр раскрытия корпоративной информации.

Как отмечается в материале, прибыль компании в 2021 году составила 787,49 млн рублей. 99,65% акционеров проголосовали за то, чтобы не распределять ее. Дивиденды по итогам года не будут объявлены и выплачены.

Ранее, в конце июня, решение не выплачивать дивиденды за прошедший год приняли акционеры Сбербанка. Таким образом, банк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года. В итоге стоимость акций снизилась на 7%, а уже на следующий день она вернулась к уровню 130 рублей.

ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации, 20 мая правительство выпустило соответствующее распоряжение.